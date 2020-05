Der erste Gang am Morgen geht für viele direkt zur Kaffeemaschine. Dass das beliebte Heißgetränk teilweise zu menschenunwürdigen Bedingungen angebaut wird, ist dabei kein Geheimnis. Bis die Bohne in der Tasse landet, vergehen für Kaffeebauern am anderen Ende der Welt viele Stunden voll kräftezehrender Arbeit. Da der Weltmarktpreis von Kaffee ständig schwankt, leben sie außerdem in finanzieller Unsicherheit.