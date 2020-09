Das Logo von Galeria Karstadt Kaufhof. Archivbild

Die Mitarbeiter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben die Regierung wegen der Corona-Krise um rasche Hilfe gebeten. In einem offenen Brief appellierte Gesamtbetriebsratschef Jürgen Ettl an die Politik, dem Warenhauskonzern bis Montag mit Direkt-Zahlungen ohne bürokratischen Aufwand zu helfen. So könne man die Gehaltszahlungen an die Beschäftigten sicherstellen.



Zudem will er KfW-Bürgschaften ohne Eigenbeteiligung und Stundung für im März und April fällige Zahlungen an Sozialversicherungsträger und Finanzbehörden.