Obwohl die Gesetze zur Bonpflicht bereits 2016 durch den Bundestag gingen, dauerte es bis Herbst 2019, bis die technischen Details zur Umsetzung der TSE-Chips feststanden. Diese sind inzwischen bei vielen Kassen eingebaut, so dass der Sicherungscode mittlerweile bei den ersten Supermarktketten auf die Kassenbons gedruckt wird. Die Hersteller vieler Cloud-Kassen warten hingegen noch auf eine Zertifizierung. Hier wird das Kassenbuch nicht in der Kasse selbst geführt, sondern in einem Rechenzentrum gespeichert.