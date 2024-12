Kaufkraft: Wo sich Menschen am meisten leisten können

Der Wohlstand in Deutschland findet sich oft in landschaftlich schönen Lagen, obwohl es dort teurer sein kann. Nirgends ist die regionale Kaufkraft - also das um die örtlichen Lebenshaltungskosten bereinigte Einkommen - höher als in den beiden oberbayerischen Landkreisen Starnberg und Miesbach, die für ihre "Millionärsseen" bekannt sind.