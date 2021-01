Derzeit liege die Fördermenge bei drei Millionen Barrel am Tag, der Anteil an der weltweiten Produktion bei mehr als drei Prozent. "Das ist sehr relevant", so Weinberg. Keystone XL hätte den Transport in die USA ausgeweitet und beschleunigt. Kanadisches Öl wäre damit dem Export auch in andere Länder nähergekommen, vermutet der Experte.