Ein Mitarbeiter des Deutschen Städtetags, der nicht genannt werden will, erklärt es so: Kurz vor dem Starttermin im Herbst 2019 habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Vorgaben für die "Penetrationssicherheit", also den Schutz gegen unbefugtes Eindringen in die Systeme und die Anforderungen an die Sicherheit der Authentifizierung verschärft.