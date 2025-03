In Wittlich an der Mosel betreibt der 38-Jährige die Bäckerei Wildbadmühle, ein Familienbetrieb mit 14 Filialen. "Wir können positiv in die Zukunft blicken, wir haben ein junges Team an Mitarbeitern, einen coolen Betrieb und wir haben coole Arbeitszeiten", sagt Linden.