Die Klage solle eine klare Botschaft an Facebook und andere Unternehmen senden: Dass Versuche, Wettbewerb zu ersticken, Innovationen zu behindern oder den Schutz der Privatsphäre zu beschneiden von den Justizministern der Bundesstaaten mit aller Macht verfolgt würden. In der Vergangenheit sah sich Facebook vor allem mit Kritik in Punkto Datensicherheit und -schutz konfrontiert.