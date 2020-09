Mit dem aktuellen Marktwert ist Klarna nun mit Abstand das am höchsten bewertete Fintech Europas. Der Trend zum Online-Shopping ist ungebrochen. Immer mehr Menschen bestellen ihre Ware per Mausklick und davon profitiert Klarna. Erst recht während des Lockdowns, als alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wochenlang geschlossen hatten, hat es bei Klarna ordentlich in der Kasse geklingelt.