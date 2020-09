Was soll, was will der deutsche Ex-Geheimdienstmann in Wien tun? Nachfrage beim österreichischen Innenministerium. Dort weiß man von nichts: Eine weitere Beratung sei, schreibt ein Sprecher, "meines Wissens nicht in Planung". Erneute Rückfrage im Kanzleramt: Was das nun bedeute? Erneut die Antwort: man habe Fritsche um weitere Angaben gebeten, die bislang jedoch nicht vorlägen.