Europas größter Autobauer Volkswagen will bis 2050 CO2-neutral werden, sowohl bei den Fahrzeugen als auch in der Produktion. Um den Bedarf an Akkus für die steigende Zahl an E-Autos zu decken, wollen die Wolfsburger mit Partnern in Europa sechs Batteriezellwerke hochziehen. Der Strom, mit dem die Autos geladen werden, soll möglichst klimaschonend erzeugt werden. Der CO2-Ausstoß in der Produktion, der kurzfristig nicht vermieden werden kann, wird durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.