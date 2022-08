Ranking vom Nabu : Klimaschutz und Kreuzfahrt - geht das?

Papathanassis kann sich vorstellen, dass Regulierungen helfen könnten. "Die Reedereien sind bereit, sich an Bestimmungen zu halten und an Standards, die es teurer machen. Aber nur wenn das für alle gilt." Auch der Nabu ist für verbindliche Regeln. "Landstrom muss verpflichtend werden, insbesondere in Hamburg, es muss vorangehen", so Diesener. Dass Vorgaben etwas bringen, zeige sich laut Nabu in Norwegen, dort gibt es vergleichsweise strenge Gesetze und das setzen die Reedereien um, wie sich am Sieger des Rankings zeige.