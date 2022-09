Er habe nie wirklich an ein streng kapitalistisches System geglaubt, sei immer ein Bergsteiger und Naturfreund gewesen, so Callahan. Bei Milliardären wie Chouinard komme hinzu, dass sie ohnehin viel mehr Geld besitzen, als sie jemals in ihrem Leben ausgeben könnten. Darüber hinaus erhält die Familie Chouinard keine Steuererleichterung. Ganz im Gegenteil: rund 17,5 Millionen US-Dollar an Steuern fallen allein für die Übertragung ihrer Anteile an die Stiftung an.