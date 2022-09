Schaffen Stahl, Zement & Co. die Klimawende?

Die gute Nachricht dabei: Alle 50 bis 70 Jahre müssen in der Industrie große Investitionen unternommen werden. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass in den nächsten acht Jahren eben solche Investitionen anstehen. Und wenn wir die geschickt nutzen und in klimafreundliche Technologien auch jetzt investieren, dann können die Ziele auch erreicht werden. Aber das muss in der großen Breite passieren und nicht nur in einzelnen Anlagen.