Klimaanlagen: Wenn kühlende Geräte das Klima aufheizen

In den USA oder Japan gehören Klimageräte zum Standard in fast jedem Haushalt. In den wirtschaftlich aufstrebenden Ländern Asiens und Afrikas dagegen ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber auch in Europa. In den 19 Euro-Ländern ist nach Angaben der Europäischen Umweltagentur EEA die Zahl der Haushalte mit Klimaanlage von 14 Prozent im Jahr 2010 auf 20 Prozent im Jahr 2019 gestiegen.