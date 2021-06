Erst 2021 deutet sich eine Wende an. Zuvor, in den fünf Jahren zwischen dem Pariser Abkommen und Ende 2020, pumpten Banken über Anleihen und Kredite 3,6 Billionen Dollar in Kohleminen und -kraftwerke, die Förderung und Verarbeitung von Öl und Gas. Fast dreimal mehr als in saubere Energie. So ermittelte es der Finanznachrichtendienst Bloomberg, der sich durch die Kredite und Anleihen von 140 Finanzinstituten weltweit gegraben hat.