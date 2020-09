Die Branche meint es ernst: Flugzeuge sollen in der Zukunft einmal fliegen ohne Treibhausgase wie Kohlendioxid auszustoßen. Bis 2050 sollen die Emissionen in der Luftfahrt gegenüber 2005 mit Hilfe großer Investitionen und neuer Technologie halbiert werden, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) am Donnerstag in Berlin. "Wir gehen davon aus, dass Anfang der 30er Jahre die ersten größeren Flugzeuge für Nahstrecken am Markt sind, für die Sie und ich ein klimaneutrales Ticket lösen können", so BDLI-Hauptgeschäftsführer Volker Thum. Das langfristige Ziel sei völlige Klimaneutralität in der Luftfahrt.