CO2-Zuschlag: Vermieter sollen Hälfte tragen

Das Paket sieht zudem weitere Hilfen für die Industrie zur klimafreundlichen Produktion vor, das unter anderem Quoten für entsprechende Produkte vorsieht. Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft soll noch einmal beschleunigt werden. Auch soll die Kfz-Steuer noch stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtet werden. Das Paket soll in den nächsten Wochen in ein Sofortprogramm münden. Bis zu acht Milliarden Euro könnten dafür zusätzlich im nächsten Haushalt 2022 bereitgestellt werden.