Expertin über Energiewende : "Eklatant wenig erreicht"

Messari-Becker: Digitale Vernetzung kann enorme Potentiale aktivieren. Denken wir an städtische Energienetze, an energetische Vernetzung im Quartier, an Geo-informationsbasierte Erfassung der Potentiale erneuerbarer Energien, an die Nutzung industrieller Abwärme oder an bedarfsgerechte Mobilitätsangebote. Zugleich sind digital gesteuerte Systeme anfälliger für Fehler oder Attacken. Daher gehört digitale Sicherheit bereits heute in der Energiepolitik mitgedacht.