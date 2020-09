Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Archivbild

Beschäftigte der Gastronomie könnten nach Ansicht von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft aushelfen.



Denn einerseits kämen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa viele Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland nicht mehr nach Deutschland, wie Klöckner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte. Andererseits blieben den Restaurants und Kneipen in Deutschland die Gäste aus. Die Erntesaison auf deutschen Gemüsefeldern beginnt im Frühjahr.