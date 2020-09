Bis Ende 2022 sollen zunächst die älteren Meiler in Nordrhein-Westfalen vom Netz gehen, so zum Beispiel die Kraftwerksblöcke Nord-Süd-Bahn. Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg soll bis Ende 2028 schließen. Das Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt bleibt bis 2034 am Netz.