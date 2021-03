Die Entscheidung ist allerdings auch alternativlos, denn die überwiegende Mehrheit dieser Venezolaner wird so lange nicht zurückkehren, solange die von der UN und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisierte Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro in Caracas an der Macht bleibt. Ihr werden Folter, Mord und außergerichtliche Hinrichtungen vorgeworfen.