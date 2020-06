In Deutschland liegt es nicht am Geld, sondern oftmals an Umständen und Hürden. So hätte auch mancher zeitlich befristete Konsumgutscheine anstelle von Geld befürwortet, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln. Denn wenn der Konsument zurückhaltend ist, ist es der Unternehmer erst recht - fatal für die Wirtschaft.