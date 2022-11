Warum deutsche Firmen nach Singapur wollen

Die "Asien-Pazifik-Konferenz" der deutschen Wirtschaft in Singapur findet auch reges Interesse. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist da, die Top-Riege deutscher Unternehmenslenker begleitet ihn. Und am Montag - auf der Durchreise zum G20-Gipfel auf Bali - macht auch Olaf Scholz in Singapur Station. Kanzler und Vizekanzler zur selben Zeit am selben Platz am anderen Ende der Welt: Viel mehr Wertschätzung kann die deutsche Politik kaum vermitteln.