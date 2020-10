In ihrer Sitzung stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde neue Nothilfen für Dezember in Aussicht - will heißen: Das Anleihen-Aufkaufprogramm könnte abermals ausgeweitet werden. So verteilt die EZB dann vermutlich Weihnachtsgeschenke an diejenigen Staaten der Eurozone, die zielgerichtet Pandemie-Hilfe brauchen. Wie viele das sein werden, ist offen aber Lagarde folgt damit der Linie ihres Vorgängers Mario Draghi: "Whatever it takes!"