Lichtblick für Konjunktur: Deutsche Rüstungsindustrie boomt

Das, was derzeit in der Automobilindustrie wegbräche, könnte der Rüstungssektor bei Weitem noch nicht ausgleichen, so Brzeski. Die Äußerungen von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz waren "der letzte Weckruf für die Europäer gewesen" mehr Geld für die eigene Verteidigung in die Hand zu nehmen.