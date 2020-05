Unterstützung erhält Fratzscher von Thomas Straubhaar, Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Er sieht die größten wirtschaftlichen Kosten der Corona-Krise vor allem in den Folgen des Lockdowns: "Ich denke, dass so eine Isolation über so lange Zeit den Menschen sehr, sehr viel zu schaffen machen wird, dass sie physisch und psychisch schwächer aus dieser Krise herauskommen."



Diese Entwicklung bliebe in der aktuellen Debatte über die Lockerung der Kontaktbeschränkungen unterbelichtet.