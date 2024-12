"Lipstick-Effekt" im schleppenden Weihnachtsgeschäft

Es ist auf den ersten Blick schon ein bisschen paradox, was man derzeit im Vorweihnachtsgeschäft in den Fußgängerzonen hört. "Es ist eine sehr unsichere Zeit", sagt Uwe Kupke, der an diesem Tag durch die Kölner Innenstadt schlendert. "Deswegen überlegt man sich dann schon, was man einkauft und ob man in bestimmte Sachen dann doch investiert oder nicht."