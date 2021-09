Die anhaltende Trockenheit traf auch die Binnenschifffahrt: Als zum Beispiel 2018 die Pegel in den Flüssen so niedrig standen, dass Tankschiffe die Wasserstraßen nicht mehr nutzen konnten, stiegen in der Folge die Preise für Benzin und Heizöl. Kosten also, die direkt beim Verbraucher landen.