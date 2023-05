Bei Tarifangeboten mit einem hohem Selbstbehalt rät sie, diesen durch zwölf zu teilen und auf den Monatsbetrag aufzuschlagen, also davon auszugehen, dass man ihn in Anspruch nimmt. "Tarife mit hohem Selbstbehalt können günstig sein. Wenn ich aber regelmäßig dann doch Leistungen in Anspruch nehme und den Selbstbehalt verbrauche, sind sie dann eventuell nicht mehr so günstig", so Hubloher.