Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sein Geschäft mit der Krebsforschung und -therapie durch eine milliardenschwere Übernahme deutlich ausbauen. Dazu soll der US-Konzern Varian für 16,4 Milliarden Dollar (14 Milliarden Euro) gekauft werden, wie die im MDax notierte Siemens-Tochter in Erlangen mitteilte. Das ist die bisher größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens.