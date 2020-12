Mitunter gelangen Online-Kriminelle bei Einbrüchen in Datenbanken an Identitätsdaten von Netznutzern. Die werden dann auf regelrechten Handelsplattformen im Internet angeboten und unter anderem von Warenbetrügern gekauft. Deshalb hilft es, hin und wieder zu testen, ob die eigene Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten im Netz angeboten wird. Das Hasso-Plattner-Institut bietet dafür eine Prüfmöglichkeit an. Es analysiert, ob eine eingegebene Mail-Adresse in Verbindung mit Passwörtern, Geburtsdaten oder Adressen auf den gängigen Plattformen zum Kauf steht.