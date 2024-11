Gewinn bei Volkswagen, BMW und Mercedes bricht ein

Die Autoindustrie steckt angesichts schwacher Konjunktur in der Krise und leidet unter der schwachen Nachfrage vor allem nach E-Autos . Ford will bis 2027 in Deutschland 2.900 Stellen streichen . Im komplett auf Elektro umgestellten Werk in Köln, wo bereits Kurzarbeit gilt, soll jeder vierte Job wegfallen.