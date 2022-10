Prof. Adam Tooze: Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg und nicht einfach in einem Sanktionsfall. Russland hat seine Unterstützer in der ganzen Welt. Wir haben uns aktiv auf die Seite der Ukraine geworfen, und jetzt befinden wir uns in einem Schlagabtausch mit den Russen wie im Krieg. Es geht hin und her. Ganz anders als in einer Rechtssituation, wo das Gericht urteilt und in gewisser Weise der Abgeurteilte dann die Strafe über sich ergehen lassen muss. Das ist nicht unsere Situation, all das bedeutet, dass wir uns tatsächlich in einer kriegsähnlichen Situation befinden.