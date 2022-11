Nach einem Studium der Physik und Mathematik am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) heuerte Bankman-Fried in der Finanzindustrie an, bei einer Handelsfirma für Wertpapiere. Nach einem Praktikum blieb er dort knapp vier Jahre, bevor er Ende 2017 seine eigene Trading-Firma Alameda Research gründete. Ein Vermögen machte er nach eigenen Angaben mit einem sogenannten Arbitrage-Handel mit Bitcoin: Er kaufte die Kryptowährung in den USA und konnte sie in Japan teurer verkaufen. Damit will er täglich Millionen verdient haben.