In der Kryptobranche ist es schon zu mehreren größeren Diebstählen gekommen. Die Tokioter Bitcoin-Börse Coincheck wurde 2018 Opfer eines Angriffs und verlor 530 Millionen Dollar an Kryptowährungen. Mt. Gox brach 2014 nach einem Verlust von einer halben Milliarde Dollar zusammen. Die neue Attacke könnte das Vertrauen in die Branche weiter erschüttern und die Regulierungsbehörden auf den Plan rufen, sagen Experten.