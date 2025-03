Die Leipziger Buchmesse ist ein Publikumsmagnet und "Leipzig liest" Europas größtes Lesefest. 2.500 Veranstaltungen gibt es, an 350 Orten in der Stadt mit 2.900 Mitwirkenden. Die Resonanz ist so groß, dass es erstmals nur eine begrenzte Zahl an Tickets geben wird. Auf der Buchmesse wird jedoch nicht nur gelesen, sondern auch diskutiert - über Themen, die die Gesellschaft und den Buchmarkt umtreiben.