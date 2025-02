KI-Start-ups in Deutschland: An den Ideen mangelt es nicht

An den Ideen mangelt es in Deutschland nicht, das zeigt auch die Europa-Premiere der Messe Xponential in Düsseldorf. Doch im guten alten Europa scheint man träge geworden zu sein, wenn es darum geht, in neue Produkte und Innovationen zu investieren. Zu träge, wenn man die Dynamik derselben Branche in den USA oder China in Betracht zieht, sagt Mark Wächter, Leiter des Start-up-Programms "XPO+".