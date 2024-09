Wo KI schon heute Menschen im Job ersetzt

Klarna ist mit seinen Ambitionen nicht allein: Auch Vodafone investiert kräftig in Künstliche Intelligenz - in diesem Jahr allein rund 140 Millionen Euro, um mithilfe von Systemen der Unternehmen Microsoft und OpenAI die Beantwortung von Kundenanfragen zu verbessern. Den Chatbot, der etwa bei der Einrichtung und Fehlerbehebung bei Routern hilft, gibt es schon seit fünf Jahren, 2023 hat er laut Vodafone in Deutschland ...