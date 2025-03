Kurzarbeit in der Strukturkrise: Fluch oder Segen?

Deutschland stecke in einer massiven Konjunktur- und Strukturkrise, rufen Stimmen aus der Wirtschaft. Die Daten und Fakten geben ihnen recht. In dieser Situation könne die steigende Kurzarbeit die notwendige Transformation verschleppen, sagen Arbeitsmarktforscher. Ein Blick auf das zweischneidige Schwert der Kurzarbeit.

Erfolgsmodell Kurzarbeit

Kurzarbeit nicht mehr geeignet?

Doch diese Krise ist anders. Kein externer Schock wie Corona. Dies ist eine Strukturkrise. Fünf Jahre kein Wachstum. Alte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Die Auslastung in der Industrie auf historischem Tiefstand. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte . Doch sie sind auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar, wenn sie in Kurzarbeit festsitzen. Wirtschaftsverbände sehen das Instrument in der aktuellen Krise deshalb kritisch. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, sagt:

Finanzielle Belastung durch Kurzarbeit

Seine Erkenntnis: Beim Kurzarbeitergeld gibt es massive Mitnahmeeffekte. Arbeitgeber schickten oft gerade die Mitarbeiter in Kurzarbeit, die sie ohnehin behalten hätten. Zudem fließe Kurzarbeitergeld überproportional an Firmen, die schon vor dem Kurzarbeitergeldbezug Stellen abgebaut haben.

Kurzarbeit kann den Wandel verschleppen

In der aktuellen Krise sei die Kurzarbeit kontraproduktiv. "Unternehmen, die tendenziell gerade in Schwierigkeiten sind, die gerade also keine großen Wachstumsperspektiven haben, werden subventioniert, wenn sie Arbeitskräfte in Beschäftigung halten. Insofern sorgt das Kurzarbeitergeld dafür, dass Beschäftigte teilweise nicht wechseln", so Jäger.