Olaf Scholz: Ich rechne damit, dass das im nächsten Jahr nochmal zusätzlich zehn Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt kosten kann. Genau werden wir das erst am Ende sehen. Wir haben ja am Anfang der Krise große Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit gehabt - was gut war, weil das angesammelt wurde in besseren Zeiten. Aber wir werden nun auch mit Steuermitteln aushelfen müssen. Das ist aber auch richtig so.