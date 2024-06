Bauernverband: Agrarpaket "nicht ausreichend"

Landwirtin Maria Schulze war auf vier Bauernprotesten - in Berlin und Cottbus. Doch rund ein halbes Jahr später ist sie ernüchtert. Sie ist Herdenmanagerin in einem Landwirtschaftsbetrieb in Brandenburg und verantwortlich für rund 400 Kühe, an denen ihr Herz hängt. Ihr Agrarbetrieb produziert vor allem Milch und Getreide. Die junge Landwirtin steht in ihrem Kuhstall und muss feststellen: