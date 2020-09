Nach langem Streit über die Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland soll eine Regierungskommission einen breiten Konsens suchen. Am Auftakttreffen an diesem Montag nehmen Kanzlerin Angela Merkel, Agrarministerin Julia Klöckner (beide CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Der "Zukunftskommission Landwirtschaft" gehören Vertreter von Landwirtschaft, Handel und Ernährungsbranche sowie Verbraucher-, Umwelt- und Tierschützer an.