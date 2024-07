Urlaub buchen: Wie gut Last-Minute-Reisen funktioniert

Das Terminal 1 am Frankfurter Flughafen mitten in der Ferienzeit . Reisende starren auf die Anzeigetafel über ihren Köpfen: Ein Flieger nach Istanbul startet in zwei Stunden, einer nach Rhodos in drei, nach Seoul, Südkorea, in knapp dreieinhalb Stunden. Ein Hauch von Fernweh liegt in der Luft.