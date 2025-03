Inflation: Sollten Lebensmittelpreise überwacht werden?

Lebensmittel sind in letzter Zeit stark angestiegen - Verbände fordern nun eine Preisüberwachung. (Symbolbild)

Plus 72 Prozent - das zahlt man heute laut Foodwatch-Preisradar bei einem großen Discounter für Prinzessbohnen verglichen mit 2022. Insgesamt sind Lebensmittel deutlich teurer geworden : Im Schnitt um 34 Prozent gegenüber 2020. Silvia Monetti, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW, sagt:

Zwischen 2020 und 2024 haben sich günstige Produkte wie zum Beispiel die Eigenmarken des Handels fast doppelt so stark verteuert wie Markenprodukte. Menschen mit geringen Einkommen, die auf solche Lebensmittel besonders angewiesen sind, hatten kaum Ausweichmöglichkeiten.

Gleichzeitig fehle Transparenz: "Es ist nicht klar, wie sich Lebensmittelpreise zusammensetzen und wer an welcher Stelle mitverdient", so Monetti. Deshalb fordern die Verbraucherzentralen und Foodwatch nun Maßnahmen, um den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern.

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

Zwar sei es legitim, dass Firmen Gewinne machen wollten - aber: Bei so starken Kaufkraftverlusten in einem so existenziellen Bereich müsse "über Gewinne schon gesellschaftlich diskutiert werden. Und dafür brauchen wir eine Grundlage", fordert Monetti.