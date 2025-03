Ergeben hat das eine Berechnung von Experten der Technischen Hochschule Nürnberg: Prof. Tobias Gaugler und Benjamin Oebel ermitteln in ihren Forschungsprojekten "How much is the dish?" und "FOODCoST", was Lebensmittel kosten müssten, wenn man ökologische und soziale Schäden miteinrechnet. "True Cost Accounting" nennen die Wissenschaftler die Methode. "Diese wahren Kosten werden derzeit nicht bezahlt und entsprechend entstehen auch Schäden", sagt Oebel.