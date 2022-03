Die Klagen über die explodierenden Preise hört man in Nairobi aktuell an jeder Ecke. "Mehl, Öl, alles ist teurer geworden. Ich rechne auch die Kosten des Unternehmens dazu", erzählt Habib Abdiomar, die in Kenias Hauptstadt einen kleinen Laden betreibt. Die steigenden Preise gibt Abdiomar an die Kunden weiter. Brot verkauft sie nun für 55 statt 50 Schilling (0,48 statt 0,44 US-Dollar) - zehn Prozent mehr, für viele Menschen in Kenia viel Geld.