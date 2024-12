Nordamerikanische Wissenschaftler haben kürzlich die Preisentwicklung in Supermarktketten in zehn Ländern untersucht. Herausgekommen ist dabei, dass sich die Eigenmarken - im Grunde also No-Name-Produkte - besonders stark verteuert haben in den vergangenen Jahren und Monaten der hohen Inflation. Beispiele für solche Produkte sind etwa Milch, Eier oder auch Nudeln - Grundnahrungsmittel also.