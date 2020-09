Ein Journalist in der Frankfurter Börse.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse zum Teil stabilisiert. Der Leitindex Dax schloss nach einem schwankungsreichen Tag mit einem Plus von 2,25 Prozent bei 8.939,10 Punkten. Kurz zuvor hatte er es in der Spitze noch über die 9.000-Punkte-Markte geschafft. Am Vormittag hatte noch ein Minus von fast vier Prozent zu Buche gestanden.



Der MDax wechselte ebenfalls mehrmals am Tag das Vorzeichen und endete schließlich mit einem Minus von 1,43 Prozent bei 18.954,61 Punkten.