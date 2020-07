Braucht es ein Lieferkettengesetz?

An Beispielen mangelt es nicht. Immer wieder gibt es Fälle, in denen grundlegende Sicherheits-, Umwelt- oder Menschenrechts-Standards in globalen Zulieferfirmen deutscher Unternehmen nicht eingehalten werden. In einer Fabrik in Pakistan, in der Jeans für den Billig-Textilhändler kik hergestellt wurden, brach 2012 ein Feuer aus, in dem über 250 Näherinnen und Arbeiter ums Leben kamen.